Названы лучшие телевизоры стоимостью до 17 тысяч рублей

Газета.Ru

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших телевизоров, стоимость которых не превышает 17 тыс. руб.

Названы лучшие телевизоры стоимостью до 17 тысяч рублей
© Hisense

Открывает список Tuvio HD-ready DLED Frameless 32 за 8,2 тыс. руб., способный похвастаться 32-дюймовым DLED-экраном с разрешением HD и яркостью 200 нит, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Телевизор работает под управлением YaOS с поддержкой голосового управления через «Алису» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов.

Следом идет TCL 32S4K, который при цене 13,1 тыс. руб. предлагает 32-дюймовый QLED-дисплей с тонкими рамками, HD-разрешением, поддержкой HDR10 и яркостью 300 нит, а также стереодинамики на 16 Вт с поддержкой Dolby Audio. Устройство оснащается ОС Google TV с Google Play Store, поддержкой Android-приложений и «Google Ассистента».

Замыкает топ Hisense 32A5NQ с 32-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 220 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт и поддержкой режима монитора благодаря разъему USB-C. Работает телевизор под управлением фирменной ОС VIDAA с игровым режимом с минимальной задержкой отклика изображения и спортивным режимом с ИИ-функциями. В России эта модель продается в среднем за 16,7 тыс. руб.