Названы лучшие телевизоры стоимостью до 17 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших телевизоров, стоимость которых не превышает 17 тыс. руб.

© Hisense

Открывает список Tuvio HD-ready DLED Frameless 32 за 8,2 тыс. руб., способный похвастаться 32-дюймовым DLED-экраном с разрешением HD и яркостью 200 нит, стереодинамиками мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital Plus. Телевизор работает под управлением YaOS с поддержкой голосового управления через «Алису» и поддержкой Android-приложений путем установки APK-файлов.

Следом идет TCL 32S4K, который при цене 13,1 тыс. руб. предлагает 32-дюймовый QLED-дисплей с тонкими рамками, HD-разрешением, поддержкой HDR10 и яркостью 300 нит, а также стереодинамики на 16 Вт с поддержкой Dolby Audio. Устройство оснащается ОС Google TV с Google Play Store, поддержкой Android-приложений и «Google Ассистента».

Замыкает топ Hisense 32A5NQ с 32-дюймовым QLED-дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 220 нит, стереодинамиками мощностью 16 Вт и поддержкой режима монитора благодаря разъему USB-C. Работает телевизор под управлением фирменной ОС VIDAA с игровым режимом с минимальной задержкой отклика изображения и спортивным режимом с ИИ-функциями. В России эта модель продается в среднем за 16,7 тыс. руб.