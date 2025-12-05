Эксперт: 2030-е годы будут временем активного освоения Венеры

Крупнейшие мировые державы приступят к активному освоению Венеры в 2030-х годах.

© NASA

Об этом в эфире канала "Россия-24" рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

"Здесь существует целая флотилия: два американских аппарата, один европейский, Китай сейчас тоже думает лететь. Индия готовит проект "Шукраян-1", тоже для исследования атмосферы. Это все орбитальные аппараты. На индийском аппарате, возможно, будет и российский прибор стоять, тоже атмосферный. Мы сотрудничаем с индийскими коллегами. То есть 2030-е годы будут временем коллективного и массированного исследования Венеры", - сказал он.

Ранее заведующий отделом физики планет ИКИ РАН и член-корреспондент РАН Олег Кораблев сообщил ТАСС, что создание российской автоматической межпланетной станции "Венера-Д" вошло в национальный проект по освоению космоса. По его словам, эскизное проектирование планируется начать в январе 2026 года - одновременно с началом реализации нацпроекта. Согласно планам, миссия "Венера-Д" будет состоять из посадочного модуля, аэростатного зонда и орбитального аппарата.

О нацпроекте по космосу

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В состав нацпроекта вошли восемь федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет.