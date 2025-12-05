В Альпах обнаружили 2000-летний драгоценный камень с ликом Медузы

В Гальштате, Верхняя Австрия, археологи обнаружили редкий римский артефакт, который заставляет по-новому взглянуть на присутствие Рима в Альпах. На месте раскопок был найден миниатюрный камень с изображением головы Медузы-Горгоны — камея всего 1,5 см, относящаяся ко II веку н. э. Об этом сообщает Meldung OÖ Landes-Kultur GmbH.

© Naukatv.ru

Несмотря на крошечный размер, она считается одной из самых значимых римских находок региона за многие десятилетия.

«Эта камея входит в число важнейших отдельных находок римской эпохи в Верхней Австрии», — отмечает Стефан Тракслер, главный археолог региона.

Камень выполнен из черно-белого полосчатого агата, или оникса, и, по всей вероятности, был изготовлен в Аквилее — крупном римском культурном и торговом центре на севере Адриатического моря. Археологи из считают, что когда-то он украшал ожерелье богатой римлянки, жившей почти 1900 лет назад.

Камеи как символ роскоши и власти

Камеи были предметами роскоши, доступными только элите. Слоистые камни резали таким образом, чтобы получить контрастные рельефные изображения. Эти миниатюрные шедевры не только украшали одежду или ювелирные изделия, но и имели символическое значение. На камее из Гальштата изображена Горгонейон — крылатая голова Медузы с волосами из змей, считавшаяся мощным защитным амулетом, способным отпугивать зло.

«Этот небольшой предмет несет в себе огромный смысл. Он обогащает наше понимание прошлого и подчеркивает культурную глубину нашего региона», — говорит Томас Штельцер, губернатор Верхней Австрии.

Неожиданная находка

Камея была обнаружена при раскопках, связанных со строительством современной фуникулерной железной дороги. Археологи, приглашенные компанией Salzwelten GmbH, ожидали найти лишь остатки зданий, но наткнулись на уникальный артефакт.

«Без этих строительных работ этот выдающийся экспонат, вероятно, остался бы скрытым», — отмечает Торстен Педит, генеральный директор компании.

Гальштат — центр «белого золота»

Гальштат известен своими соляными копями, работающими более 7500 лет. Соль, или «белое золото», делала регион важным экономическим центром еще до прихода римлян. К середине I века н. э. Рим захватил соляные месторождения и основал поселение вокруг будущей станции фуникулера. Несмотря на многолетние раскопки, многое о римском Гальштате остается неизвестным, включая его древнее название. Найденные погребальные памятники, остатки зданий и предметы роскоши позволяют реконструировать общество, интегрированное в экономику империи.

Камея «Медуза» добавляет личный элемент к этой картине. Она демонстрирует, что предметы роскоши из мастерских Средиземноморья доходили даже до отдаленных альпийских долин, показывая не только богатство, но и культурное влияние Рима на местные общины.

Камея была впервые будет показана публике 8 декабря 2025 года в Гальштатском культурном и конгресс-центре и уже вызвала большой интерес у местных жителей, туристов и исследователей.