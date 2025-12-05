Блогер сравнил камеры OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 17 Pro Max

На YouTube-канале Sami Luo Tech показали, как снимают фото и видео в разных условиях OnePlus 15, Oppo Find X9 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

© YouTube/Sami Luo Tech

Качество снимков в дневное время при использовании зума сохраняется лучшим на OnePlus 15. При этом смартфон предлагает увеличение в 3,5, 7, 10, 30, 60 и 120 раз. Oppo Find X9 Pro может приближать в 3, 6, 10, 30, 60, 120 раз, а Xiaomi 17 Pro Max - в 5, 7, 10, 30, 60, 120 раз. С примерами фото вы можете ознакомиться ниже.

Что касается портретных снимков, то с яркими объектами OnePlus справляется лучше остальных. Засветов на фотографиях у него меньше.

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

© Sami Luo Tech

С примерами видеосъёмки вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.

При съёмке видео на фронтальную камеру Xiaomi имеет только одно фокусное расстояние, а у остальных смартфонов их три. Все устройства умеют записывать видео на селфи-камеру в 4К 60 к/с.

Портретное видео Xiaomi 17 Pro Max записывает только в 1080р, а OnePlus и Oppo - в 4К 30 к/с.

В ночное время при съёмке на фронтальный модуль у Xiaomi довольно много шумов. У OnePlus и Oppo с этим получше.