Эксперт объяснил, почему возникает «ломка» без мобильного телефона

Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА, объяснила в беседе с RT, почему может возникать «ломка» без смартфона.

«Этот феномен не только существует, но и является предметом серьёзных академических исследований. Речь идёт о состоянии, которое в профессиональной литературе часто обозначают терминами «номофобия» (страх остаться без мобильного устройства) или «цифровая абстиненция». Симптоматика действительно может напоминать классическую «ломку». Это не просто скука или беспокойство», — пояснила эксперт.

Она рассказала, что у человека, лишённого привычного доступа к телефону, особенно если это происходит внезапно, могут наблюдаться физиологические реакции.

«Повышение тревожности, потливость ладоней, учащённое сердцебиение, навязчивые мысли о том, что происходит в сети, сложности с концентрацией. Психологически это проявляется как чувство опустошённости, изоляции, сильной раздражительности, иногда даже панические атаки. Мозг, отученный от необходимости терпеть паузы и «скуку», лишённый постоянного притока микродоз дофамина от уведомлений и лайков, требует привычной стимуляции», — подчеркнула собеседница RT.

Шпагина предупредила, что это сигнал о том, что смартфон перестал быть просто инструментом и превратился в ключевой элемент психологической регуляции состояния.

«Он взял на себя множество функций: это наш главный источник новостей, средство избегания социального взаимодействия в публичных местах, способ справляться с тревогой, инструмент планирования и, что критически важно, основное «окно» в социальный мир. Лишаясь его, мы теряем часть своей социальной идентичности и привычный механизм совладания со стрессом», — заявила психолог.

Эксперт отметила, что наличие таких симптомов — не диагноз в прямом смысле, но чёткий маркер поведенческой зависимости.

«Это говорит о дисбалансе в цифровой гигиене. Человек оказывается в состоянии гиперсвязности, когда его психика никогда не находится в режиме «оффлайн», не получает необходимого отдыха и не тренирует навык нахождения в «реальном», не опосредованном гаджетами моменте. Это также указывает на возможный дефицит иных, более глубоких и стабильных источников удовлетворения и социальной поддержки в оффлайн-жизни», — добавила специалист.

Она пояснила, что «ломка» без телефона — это серьёзный психологический симптом цифровой эпохи.

«Он говорит не о слабости характера, а о том, как глубоко технологии интегрировались в архитектуру нашей жизни и психических процессов. Это повод не для осуждения, а для рефлексии и сознательного перераспределения внимания: важно восстанавливать «мышцу» живого общения, практиковать цифровой детокс, учиться терпеть паузы и находить источники положительных эмоций в непосредственном окружении. В противном случае мы рискуем делегировать технологии функцию основного регулятора нашего эмоционального состояния, а это делает психику крайне уязвимой», — заключила психолог.

