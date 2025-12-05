Названы отличия Galaxy Z TriFold от других складных телефонов Samsung

Недавно Samsung представила трёхскладный смартфон Galaxy Z TriFold — модель с тремя сегментами дисплея и двумя шарнирами. В разложенном виде аппарат превращается в 10" планшет, а в сложенном состоянии — в 6,5" смартфон, что позволяет утроить площадь экрана. Портал GizmoChina пояснил, чем эта модель принципиально отличается от предыдущих складных смартфонов Samsung.

© Samsung

В устройстве используются титановые направляющие, которые обеспечивают плавное перемещение шарниров и защищают внутренние панели, повышая удобство использования. В отличие от «трикладушки» HUAWEI Mate XT в Galaxy Z TriFold полностью защищены внутренние панели.

© Mrwhosetheboss

Смартфон поддерживает два приложения на большом экране, в режиме планшета, и три в режиме смартфона. В устройстве также используется технология Samsung DeX для создания интерфейса, похожего на интерфейс ПК. В этом ключевое отличия этой модели не только от конкурентов, но и от складных устройств самой Samsung.

Аппарат оснащён процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятором ёмкостью 5600 мАч. Камера оснащена основным сенсором на 200 Мп, работает смартфон на Android 16 с функциями One UI 8 и Galaxy AI.

К минусам Z TriFold можно отнести больший вес, к тому же модель толще других складных устройств Samsung, имеет заметные складки и не поддерживает S Pen.

Первоначально устройство было выпущено в Корее и некоторых регионах по более высокой цене, чем стандартная модель Z Fold: цена составила $2430, или около 187031 рублей.