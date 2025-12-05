Аналитики компании по кибербезопасности RED Security предупредили жителей России о новой мошеннической схеме, сообщает РИА Новости.

Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления с информацией о доставке iPhone 17 Pro. В письмах содержится ссылка на поддельный сайт для подтверждения адреса.

Особенность схемы в том, что при переходе по ссылке с компьютера пользователь попадает на настоящий сайт маркетплейса. Однако с мобильного устройства его перенаправляют на мошеннический сайт, имитирующий дизайн известного магазина.

На поддельном сайте потенциальной жертве предлагают поучаствовать в розыгрыше. Делать это категорически нельзя, поскольку в итоге человек сам переводит деньги мошенникам и раскрывает данные своей банковской карты.

Эта мошенническая схема рассчитана на то, что человек подумает, будто кто-то купил iPhone 17 Pro и по ошибке указал его адрес. Но вместо бесплатного смартфона он теряет деньги, попадая в ловушку аферистов.