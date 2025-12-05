В российском регионе найдены погребения бронзового века

В Воронежской области археологи обнаружили два захоронения, относящиеся к эпохе бронзы. Раскопки проводились экспедицией Центра охранных археологических исследований вблизи деревни Ивановка Новохоперского района, где ведется активное сельское хозяйство.

© runews24.ru

В ходе изучения кургана археологи выявили два захоронения катакомбной культуры, датируемые третьим тысячелетием до нашей эры. Об этом сообщило областное управление по охране объектов культурного наследия 3 декабря.

Первое погребение содержало сильно поврежденные останки человека, у которых отсутствовали некоторые позвонки, ребра и мелкие кости конечностей. Скелет находился в типичной для этой культуры скорченной позе, лежа на правом боку.

Во втором захоронении были найдены фрагменты черепа и скелета без костей кистей и стоп. Тело было уложено на органическую подстилку в скорченной позе на боку, аналогично первому захоронению. Вместе с останками удалось обнаружить предметы, связанные с погребальным культом: две витые медные подвески и два сосуда ручной работы.

В общей сложности было исследовано 3,6 тыс. кв. м. Все найденные артефакты будут переданы в местный краеведческий музей для дальнейшего хранения и изучения.