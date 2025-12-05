Хакеры потеряли интерес к одной отрасли

В России компании из финансового сектора стали менее привлекательны для хакеров. Однако мошенники начали чаще атаковать компании из других отраслей: государственного сектора, IT, промышленности, строительства и логистики, пишет РИА Новости со ссылкой на Angara Security.

Исследование Angara MTDR, которое проанализировало инциденты, произошедшие в период с начала 2024 года до середины 2025 года, выявило существенное изменение в предпочтениях киберпреступников.

Финансовый и IT-сектор теперь занимают первое место в отраслевом рейтинге по доле расследованных инцидентов, каждый из них составляет 17%. На третьем месте находится государственный сектор (14%).

В Angara MTDR отметили, что в настоящее время отрасль «Финансы и страхование» демонстрирует наилучшую адаптацию с помощью строгого регулирования, значительных инвестиций кредитных организаций в защитные меры и высокого уровня обмена информацией о кибератаках внутри индустрии.

Ранее сообщалось, что хакерская группа NGC5081 скрывалась в сети российского интернет-провайдера более года благодаря бэкдору под названием IDFKA.