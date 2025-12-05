В России усилили работу по блокировке VPN, на фоне чего сбои произошли сразу у большого количества сервисов. Такие методы не смогут полностью ограничить доступ россиян к заблокированным ресурсам, но при этом есть риски, что они затронут и легальные сервисы, предупредил в беседе с 360.ru эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Специалист объяснил, что у VPN-протоколов есть свои сигнатуры, по которым они функционируют.

«Таким образом TLS системы могут определить, что речь идет об обходе какой-либо заблокированного контента и, соответственно, начать вытаскивать пакеты из потока данных, что приведет к зависанию сайтов, невозможности их открыть или очень мощному сильному замедлению», — отметил Мясоедов.

При этом есть риски, что такие протоколы блокировок могут затронуть и легальные сервисы. После этого придется возвращать их к работе с помощью перенастройки взаимодействия программы с сервером. Но основная проблема при этом заключается в том, что такую перенастройку могут выполнить и VPN-программы, пояснил аналитик. Он подчеркнул, что такие сервисы – это просто инструмент для комфортного подключения к серверу по определенным протоколам, но разработчики всегда могут перенастроить их и перейти на новые варианты. Поэтому полностью перекрыть доступ к заблокированным ресурсам невозможно, однако трафик все-таки заметно снизится, считает эксперт.

«Здесь речь идет об уменьшении трафика. Если мы посмотрим, то трафик на запрещенные соцсети на территории России снизился в разы — то есть цель была достигнута», — подчеркнул он.

Напомним, до этого стало известно, что Роскомнадзор усилил блокировку зашифрованного интернет-трафика в целях усиления борьбы с VPN. Речь идет об инструментах, которые ведомство устанавливает на сетях операторов связи в России для борьбы с внешними угрозами. В частности, таким образом блокируется доступ к запрещенным ресурсам. Причем ведется блокировка трех протоколов VPN — SOCKS5, VLESS И L2TP, которые стали массово использоваться россиянами в последние месяцы.

В отличие от других протоколов, VLESS оставляет минимум технических следов, что долгое время затрудняло его обнаружение. Теперь же системы научились определять его по косвенным признакам.