Экипаж «Союза МС-28» приступил к работе на МКС

Участники долговременной экспедиции МКС-74, прибывшие на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемом корабле "Союз МС-28", адаптировались к невесомости и приступили к выполнению плановых работ.

© Роскосмос

Об этом сообщил специальный корреспондент ТАСС на МКС, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков.

"Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-28" уже неделю на станции, чувствует себя хорошо. Мы заняты передачей смены и переносом грузов между станцией и кораблями. Пересменка продлится до 9 декабря и закончится с убытием экипажа корабля "Союз МС-27" и возвращением его на Землю. У нас плотная программа экспериментов, многие из которых связаны с адаптацией к невесомости в первые дни после прибытия", - заявил Кудь-Сверчков.

Пилотируемый корабль "Союз МС-28" с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командира экипажа, седьмого спецкора ТАСС на МКС) и Сергея Микаева, а также астронавта НАСА Кристофера Уильямса пристыковался к МКС 27 ноября в 15:34 мск. Планируется, что экипаж проведет на орбите 242 дня и вернется в конце июля 2026 года. На восьмимесячную миссию намечено более 40 научных экспериментов, а также два выхода в открытый космос. Кудь-Сверчков и Микаев сменят работающих в настоящий момент на МКС Сергея Рыжикова и Алексея Зубрицкого.