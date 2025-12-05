Windows 10 продолжает переманивать пользователей Windows 11

Аналитический портал Statcounter опубликовал обновленную статистику распространения операционных систем Microsoft на начало декабря 2025 года. Актуальная Windows 11 продолжает терять популярность, тогда как Windows 10, вопреки прекращению стандартной поддержки, лишь укрепила позиции, сообщает Neowin.

© Microsoft

Согласно исследованию, доля Windows 11 сократилась с 53,7% до 51,75% за месяц. В то же время Windows 10 увеличила долю с 42,7% до 44,29%. Эксперты отмечают, что в годовом сравнении динамика Windows 11 выглядит еще слабее, что указывает на недостаточно высокую скорость миграции пользователей на новую версию системы.

Показатель Windows 7 остался практически неизменным и составил 2,19%. Другие версии Windows формируют доли, находящиеся в пределах статистической погрешности.

Отдельно Statcounter сопоставил данные с последним отчетом Steam, который отражает ситуацию только в сегменте игровых ПК. Там Windows 11 доминирует с долей 65,59%, в то время как Windows 10 установлена у 29,06% пользователей сервиса. Разница в результатах объясняется спецификой выборки: игровые системы обновляются чаще и быстрее переходят на новые версии ОС.