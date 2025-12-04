В Госдуме объяснили блокировку популярного мессенджера

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин прокомментировал блокировку Snapchat. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Немкина, блокировка является оправданным и «давно назревшим» шагом. Как объяснил депутат, площадка «превратилась в теневую инфраструктуру для преступников», поэтому работа мессенджера «создавал угрозу для граждан».

«Площадка выбрала путь безответственности — и в итоге сама поставила себя вне правового поля. Роскомнадзор принял решение о блокировке, и это решение абсолютно оправдано, своевременно и продиктовано интересами национальной безопасности. <...> Безопасность наших граждан — важнее любых "удобных приложений", которые на деле превращаются в угрозу», — заявил он.

За последние два дня Роскомнадзор заблокировал в России Snapchat, FaceTime и игру Roblox.