Путин считает, что при использовании ИИ надо гарантировать безопасность

При использовании искусственного интеллекта надо гарантировать безопасность и права человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Так же, как любые достижения прогресса, это может быть и злом, это может быть и благом. Ясно, что это сквозная технология, которая меняет жизнь и конкретного человека и точно совершенно в ближайшее время приведет к изменению жизни всего человечества, - сказал Путин. - И тот, кто эти технологии освоит первым, будет применять их наиболее эффективно, получит колоссальные преимущества и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере обороны тоже - везде: в сфере образования, в сфере науки, в медицине - везде".

"Потому что эффективность применения технологий искусственного интеллекта в каждой из этих сфер многократно, просто кратно увеличивает эффект и эффективность работы, - отметил президент. - Но здесь есть и сложности, они все хорошо специалистам известны. Они заключаются в том, что все это основано на обработке большого числа данных, больших данных. Сюда сразу включаются в оборот личные данные человека. Это первое. И здесь, конечно, нам нужно предпринимать необходимые усилия для того, чтобы гарантировать безопасность, гарантировать права человека в самом широком смысле этого слова".

По его словам, "люди, которые обладают вот этими базами данных, они, по сути, через свои возможности, через возможности этих развивающихся технологий могут формировать, по сути, мировоззрение".

Глава государства обратил внимание на то, что если "применять еще в медицине искусственный интеллект, использовать искусственный интеллект для производства лекарственных препаратов, в том числе использовать генную инженерию и так далее, то тогда, конечно, эффект будет просто колоссальный".