Назван лучший MacBook за 30-40 тысяч рублей

Пользователи форума MacRumors обсудили перспективы MacBook Air на базе чипа M1 и пришли к выводу, что модель 2020 года по-прежнему остается актуальной. Об этом сообщает iGuides.

© Apple

Интерес к устройству обусловлен как сроками программной поддержки Apple, так и привлекательной стоимостью на вторичном рынке. В России ноутбук можно приобрести примерно за 30 тыс. руб., а нераспакованные экземпляры — примерно за 40 тыс. руб.

Поводом для дискуссии стал вопрос о целесообразности покупки MacBook Air M1 для ребенка и прогнозах по длительности обновлений системы. Энтузиасты отметили, что Apple традиционно выпускает macOS для компьютеров в течение семи лет с момента выхода устройств. Это позволяет рассчитывать на обновления вплоть до macOS 27–28. Некоторые пользователи сравнили потенциал чипа M1 с процессорами серии A, выполненными по аналогичному техпроцессу, и предположили, что срок поддержки может достигать восьми лет, то есть до macOS 29.

Основные сомнения вызвал базовый объем оперативной памяти — 8 ГБ, чего для ряда задач может быть недостаточно. Вместе с тем некоторые владельцы сообщили, что после отката на macOS Monterey производительность устройства заметно улучшается.

В целом участники обсуждения сошлись во мнении, что при текущей стоимости MacBook Air M1 способен оставаться востребованным минимум еще 2–3 года.