Роскомнадзор заблокировал SnapChat в России

Мессенджер SnapChat был заблокирован на территории России, поскольку его используют для организации и проведения террористических действий. Об этом в четверг, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что SnapChat был заблокирован еще 10 октября, передает ТАСС.

В тот же день Роскомнадзор обновил настройки технических средств противодействия угрозам для усиления борьбы с VPN. Речь идет о специальном оборудовании, которое ведомство устанавливает на сетях российских операторов связи. Через него идет противодействие угрозам извне, а также блокируется доступ к запрещенным ресурсам или ограничивается скорость к ним.

28 ноября Роскомнадзор объявил о последовательном введении ограничительных мер в отношении мессенджера WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что приложение полностью заблокируют, если его руководство так и не выполнит требования законодательства страны.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.