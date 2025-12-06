Дьявол в музыке: правда ли, что средневековая церковь запрещала тритоны?

В средние века нечистые силы изображали по-разному в литературе и живописи, но каким дьявол был в музыке? Портал medievalists.net рассказал миф о том, как церковь запрещала «демонические тоны».

© Unsplash

Многие популярные источники по музыкальной теории и истории утверждают, что в средние века католическая церковь верила, что дьявола можно призвать, сыграв или спев две ноты, формирующие определенный интервал — тритон. Две ноты, сыгранные одновременно, называют гармоническими интервалами, а две ноты, сыгранны друг за другом — мелодическими интервалами. Они отличаются от аккордов, которые состоят из трех и более нот.

Тритон по какой-то причине считался средневековой церковью таким мощным, что духовенство запретило сочинять или исполнять музыку, содержавшую этот интервал — из страха, что он может призвать дьявола. Учитывая, что церковь оказывала значительное влияние на многие сферы жизни в средних веках, включая творчество, вполне вероятно, что религиозные власти и впрямь могли провозгласить подобный запрет. Церкви такое не впервой: в литургических хорах запрещено играть на определенных инструментах, и в них также не могут участвовать женщины (если речь не о монахинях).

Однако легенда, что высшие сановники запретили использование тритона из-за его демонической мощи, по большей части миф. Да, композиторы и впрямь избегали тритонов, но не потому, что они были как-то связаны с дьяволом.

Прежде всего, стоит помнить, что сам образ дьявола прошел длинную цепочку метаморфоз на протяжении всей истории христианства. Библия почти не описывает его личные характеристики или внешность, поэтому многие детали, из которых состоит нынешний образ дьявола, были придуманы в средние века, а затем преувеличены художниками и богословами. Не говоря уже о произведениях литературы, вроде «Божественной комедии» Данте, которые дополнительно вдохновили другие художественные изображения.

Так откуда же появился миф о демоническом тритоне? По слухам, diabolus in musica, или «дьявол в музыке», как его называли в XVIII веке, мог призвать злую силу, потому что он был пугающим и неприятным на слух. Но в реальности церковь никогда не запрещала тритон, и уж тем более не отлучала композиторов или музыкантов, осмелившихся использовать его. По факту, напротив, он встречается в работах довольно известных средневековых авторов — например, Перотина, чья музыка для хоров не раз включала в себя тритоны.

Причины, по которым музыканты редко им пользовались, по большей части теоретические. Тритон действительно звучит диссонантно и странно; его очень сложно спеть с хоть какой-то точностью.