Европе предрекли экстремальные засухи

Европу может ждать череда экстремально засушливых лет, предупредили ученые из Утрехтского университета в Нидерландах. Такое возможно при разрушении ключевой системы океанских течений (АМОС). Эта система переносит тепло из Южного полушария в Северное и влияет на климат всей планеты. Предыдущие исследования показали, что из-за изменений климата она может ослабнуть или вовсе прекратиться.

Ученые впервые проанализировали, как изменятся летние осадки в Европе при разных климатических сценариях. Они отметили, что именно благодаря АМОС климат в северо-западной Европе остается более мягким, чем в южной Канаде, которая расположена на тех же широтах. Однако при коллапсе течений все изменится.

Авторы смоделировали восемь симуляций и сделали прогноз на следующую тысячу лет. Результаты показали, что при высоких уровнях парниковых газов и таянии ледников в океаны попадет большое количество пресной воды. В таком случае АМОС ждет крах.

Согласно моделям, сухой сезон в Европе станет на 28% более засушливым. В Швеции его продолжительность возрастет на 72%, в Испании, которая уже борется с сильными засухами – на 60%.

Ученые также предупредили, что после коллапса АМОС система даже при снижении уровней парниковых газов не сможет восстановиться быстро. Последствия будут сказываться не менее тысячи лет, сообщает Live Science.

Ранее ученые заявили о прохождении первой климатической «точки невозврата». Температура воды в Мировом океане стала слишком высокой для выживания коралловых рифов. Их вымирание произойдет с вероятностью более 99%.