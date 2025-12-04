Чем саламандры отличаются от тритонов?

Если вы вдруг наткнулись на маленькую длиннохвостую рептилию у пруда в лесу, то, скорее всего, перед вами саламандра или тритон. Но в чем разница между ними, и как их можно отличить друг от друга? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Парадокс таков: любой тритон технически является саламандрой, но не каждую саламандру можно назвать тритоном. На древе жизни саламандры — крупная, разнообразная группа хвостатых амфибий, насчитывающая 10 семейств. А тритоны — подсемейство Pleurodelinae из семейства настоящих саламандр.

Поскольку любой тритон априори является саламандрой, у них нет какой-то специфической черты, которая отличает один вид от другого. Однако у некоторых членов подсемейства тритонов есть примечательные характеристики. Например, ряд тритонов имеет бородавчатую, покрытую бугорками кожу; она более грубая, в отличие от гладкой, слизистой кожи саламандр.

Вероятно, так сложилось потому, что тритоны — самые токсичные саламандры. Их кожа содержит множество ядовитых желез. Например, на коже желтобрюхого тритона, обитающего в Северной Америке, обитают бактерии, выделяющие тетродотоксин. Да, тот же смертельный яд, что и у японских рыб-иглобрюхов.

Помимо этого, саламандры в целом ведут двухфазовый образ жизни. То есть, они часто начинают жизнь в воде, но постепенно выбираются на сушу. У некоторых тритонов жизненный цикл может быть трехфазовым; они рождаются в воде, выходят на сушу в «подростковом» возрасте и заканчивают взрослую жизнь вновь в воде. Так живут, например, зеленоватые тритоны. Молодые особи рыщут по суше примерно два-три года, в чем им помогают развитые легкие и токсины, отбивающие у хищников аппетит, а потом амфибия проходит метаморфоз во взрослую водную форму.

При этом некоторые прибрежные популяции зеленоватых тритонов полностью пропускают наземную стадию развития и живут под водой до самой смерти. Да и в целом вариации жизненного цикла — обычное дело среди тритонов и саламандр. Многие европейские и азиатские тритоны ведут более традиционный двухфазовый образ жизни, нежели трехфазовый.

По той же логике не у всех тритонов грубая ядовитая кожа. Возможно, одна из причин, по которой у тритонов нет каких-то универсальных отличительных черт, в том, что на заре герпетологии практика наречения видов не была стандартизирована. Исторически, термин «тритон» неформально использовали как народное название бородавчатых саламандр. Но таксономия саламандр прояснилась на протяжении XX века, поэтому ученые формально разделили виды — тритоны стали ближайшими родственниками саламандр. А потому сегодняшнее подсемейство содержит огромное множество различных характеристик.

Саламандры в принципе могут похвастать большим разнообразием. Есть виды, у которых нет легких, и они вообще игнорируют начальную стадию жизни, развиваясь внутри яиц. Другие, вроде аксолотлей, не развиваются дальше стадии головастика. Не говоря уже о том, каких размеров бывают эти амфибии: по всему миру размеры саламандр варьируются от 2,5 см до 1,8 м в длину.