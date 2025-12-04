Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

Недавно ученые обнародовали новые сведения о межзвездном объекте 3I/ATLAS, который движется с невероятной скоростью в сторону Земли. Эти данные были опубликованы в канале социальной сети X, который ведет астрофизик Ави Леб, передает aif.ru.

Исследователи зафиксировали, что «комета-НЛО» постепенно отслаивается слоями, как луковица, и все слои имеют одинаковый диаметр — около 5 угловых минут. Рентгеновское гало и голубая оболочка, которая отслаивается, также имеют идентичные размеры и форму.

Сине-зеленая оболочка отделяется ровными кольцами одинакового диаметра и в одно и то же время. Три разные камеры и три разных типа энергии зафиксировали один и тот же идеальный паттерн, говорится в публикации канала. Автор отмечает, что обычные кометы не обладают способностью к «дыханию».

3I/ATLAS был обнаружен в начале июля 2025 года. Он движется к Земле с высокой скоростью по необычной траектории. Ави Леб, ученый из Гарварда, утверждает, что это НЛО, так как его поведение не соответствует характеристикам обычных комет. Наименьшее расстояние между нашей планетой и этим астероидом будет достигнуто 19 декабря.