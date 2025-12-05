Найден самый древний мул в Западной Европе

Открытие, описанное в Journal of Archaeological Science: Reports, проливает новый свет на историю гибридизации и разведения непарнокопытных. Ученые выявили, что кости животного, найденные во время раскопок в Хорт-ден-Гримау в Кастельви-де-ла-Марка в Испании, датированные VIII–VI веками до нашей эры, принадлежали мулу. Таким образом, знания о скрещивании ослов и лошадей могли попасть в Европу раньше, чем считалось.

Мул, гибрид осла и кобылы, был найден в древней силосной башне, где также находились частично обгоревшие кости женщины. Сейчас находка хранится в Музее винодельческих культур Каталонии (VINSEUM) в Вильяфранка-дель-Пенедес.

Генетические, морфологические, патологические и диетические исследования с использованием стабильных изотопов показали, что животное связано с финикийскими торговыми путями, так как на этом месте и в близлежащих памятниках был найден финикийский материал.

Мул, найденный в Пенедесе, был результатом гибридизации местных лошадей с импортированными ослами. Он использовался как транспорт и питался кормом, характерным для региона.

Финикийцы, торгуя по всему Средиземноморью, по всей видимости, завезли ослов на Пиренейский полуостров, что привело к появлению мулов. Эти гибриды более выносливы, чем лошади, и лучше подходят для засушливого климата.

Однако существует и альтернативная версия: возможно, мул был рожден за пределами полуострова.

В любом случае, открытие позволяет считать северо-западное Средиземноморье важным центром финикийской экспансии и подчеркивает важность финикийских торговых путей в истории Европы. До сих пор древнейшие мулы в Европе датировались III–II веками до н. э.