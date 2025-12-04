В РКН ответили на вопрос об усилении борьбы с VPN

В Роскомнадзоре сообщили о работе над безопасностью Рунета и сетей, в ведомстве реализуют меры для повышения устойчивости и защиты национального сегмента интернета от современных угроз.

Роскомнадзор последовательно работает над совершенствованием механизмов безопасности российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. В пресс-службе ведомства ТАСС уточнили, что это направлено на защиту от актуальных технологических и информационных угроз.

Таким образом, представители ведомства подчеркнули, что совершенствование этих систем связано с необходимостью противостоять современным рискам, в том числе борьбе с обходом ограничений с помощью VPN. В Роскомнадзоре продолжают работу над мерами, которые защищают инфраструктуру от угроз и обеспечивают безопасную работу пользователей в российском интернете, отметили в ведомстве на вопрос об усилении борьбы с VPN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ для усиления борьбы с VPN. РКН расширил список блокируемых протоколов, включив SOCKS5, VLESS и L2TP. Ведомство также применяет анализ процесса установки зашифрованного соединения TLS handshake.

Также в четверг РКН ввел ограничительные меры в отношении сервиса FaceTime из-за использования его для организации террористических действий.

А накануне Роскомнадзор блокировал игровую платформу Roblox в России из-за выявления случаев распространения противоправных материалов экстремистской и террористической направленности.