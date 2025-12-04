Что на самом деле значит вероятность осадков в прогнозе погоды?

Иногда по прогнозу погоды, парадоксально, тяжело понять, какой будет погода. Стоит ли одеться потеплее? Нужно ли взять с собой зонт? Но, на самом деле, метеорологам ничуть не легче — предсказывать погоду довольно тяжело даже при помощи современных технологий. Портал popsci.com объяснил, как определяется вероятность осадков и как понимать этот процент.

© Unsplash

Осадками называют любую воду, которая падает на поверхность Земли в ходе естественного круговорота воды в природе. У осадков может быть разная форма, включая дождь, снег, лед и мокрый снег, а предсказывают их с помощью спутниковых данных и математических формул.

Для того, чтобы понимать, что означает вероятность осадков, нужно понимать, что она не означает. Так, если прогноз погоды предсказывает вероятность 30%, это не значит, что 30% региона накроет дождем. Он также не указывает интенсивность дождя: 30% не будут легким дождем, а 100% не будут тяжелым.

Метеорологи пользуются рядом моделей прогнозирования, причем среди них есть как глобальные, так и более региональные. Опираясь на информацию со спутников и формулы, они отслеживают фронты погоды и предсказывают, где могут пройти осадки. Если вы видите в приложении погоды 30% вероятность дождя, это значит, что метеорологи 10 раз провели симуляцию погоды по определенной модели, и в 3 из 10 случаев были осадки.

Вероятность осадков также не предсказывает, как долго продлится дождь, сколько воды выпадет и с какой силой. Например, прогноз может сказать, что дождь пройдет со 100% вероятностью, но может принять форму как легкого «грибного» дождика, идущего целый день, так и мощной бури, которая развеется за 15 минут.

Есть и другие нюансы. Как правило, любые осадки изначально существуют в форме снега, потому что атмосфера гораздо холоднее, чем поверхность планеты. Облака абсолютно всегда холодные — не важно, как высоко или низко они находятся в небе. Но вариацию в температурах можно подсчитать, что позволяет метеорологам предсказывать мокрые дожди, ледяные дожди и снег.

Мокрые дожди происходят, когда снежинки частично тают при падении через тонкий слой теплого воздуха. Подтаявший снег повторно замерзает, проходя через пласт холодного воздуха прямо над поверхность, и в конце концов выпадает на землю в форме замерзших капель дождя.

А вот ледяной дождь выпадает не в форме кристалликов льда. Он тоже зарождается как снег, но при прохождении через пласт теплого воздуха снежинка полностью тает и переходит из твердой формы в жидкую. Капля воды после этого расширяется и замерзает, если на ее пути оказывается карман холодного воздуха, или температура земли ниже нуля. Итого они образуют тонкую корку льда, опасную как для водителей, так и для пешеходов.

Правда, предсказывать погодные явления, связанные со льдом, метеорологам тяжело. Из-за сложного взаимодействия между теплым воздухом, холодным воздухом и разными атмосферными пластами прогноз может измениться в любой момент.

Как правило, наиболее точным прогнозом является тот, что предсказывает погоду на ближайшее время — 10-дневные или недельные прогнозы, к сожалению, не всегда соответствуют истине. Идеальных временных рамок здесь нет: наперед с большой уверенностью метеорологи могут предсказать только паттерны температур.