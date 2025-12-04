Астрономы столкнулись с новой угрозой

Интернет-спутники, такие как Starlink, создают значительное загрязнение на небосводе и представляют угрозу для работы космических телескопов, сообщает Science Alert.

Подчеркивается, что к 2040 году световое загрязнение, вызванное спутниками, может существенно ухудшить качество снимков орбитальных телескопов. Обсерватории SPHEREx, ARRAKIHS и Xuntian уже подтвердили, что до 96% их изображений будут испорчены. Телескоп «Хаббл» также может потерять до трети своих снимков.

Спутники светят так же ярко, как самые яркие звезды, а будущие аппараты будут сверкать сильнее Венеры и Юпитера. Сотрудничество между операторами спутников и астрономами может частично решить проблему, но для этого нужны международные усилия, говорится в материале.

Эксперты сообщают о необходимости снизить орбиты спутников и уменьшить их отражательную способность. Без этих мер астрономия может потерять возможность получать чистые изображения Вселенной, отмечают они.