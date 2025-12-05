Производитель SSD Transcend сообщил о срыве поставок NAND-памяти

Производитель и дистрибьютор твердотельных накопителей и другой продукции на базе NAND-памяти Transcend объявил, что не получает новые партии флеш-памяти с октября, когда начался резкий рост цен. Об этом сообщает PC Gamer.

© Samsung

В письме клиентам подразделение Transcend по Юго-Восточной Азии уведомило, что поставщики NAND-чипов — Samsung и SanDisk — вновь перенесли последнюю запланированную отгрузку. На этом фоне компания существенно сократила распределение компонентов в четвертом квартале и подчеркнула, что не получала новых поставок чипов с октября.

Причины совпадают с теми, на которые ранее указывали другие участники рынка. Наблюдается существенный дефицит как DRAM (DDR4/DDR5), так и NAND-памяти для SSD, SD и microSD-карт. Рост спроса со стороны операторов центров обработки данных и гиперскейлеров, активно расширяющих инфраструктуру для облачных услуг, привел к тому, что производители чипов перенаправили объемы в пользу крупных корпоративных клиентов. Это вызвало ограничение предложения и рост цен — по данным Transcend, только за последнюю неделю цены увеличились на 50–100%, и тенденция к удорожанию сохраняется.

Компания прогнозирует, что дефицит сохранится в ближайшие три–пять месяцев, что приведет к задержкам поставок и существенному увеличению цен на продукцию Transcend, включающую SSD, SD-карты и флеш-накопители. При этом часть аналитиков ожидает, что кризис продлится на протяжении всего 2026 года, другие — что нехватка может затянуться до 2028-го.