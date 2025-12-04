Найдено крупнейшее скопление следов динозавров

На скале в национальном парке Торо-Торо в Боливии нашли самое большое из всех известных скопление следов динозавров. Палеонтологи насчитали на стоянке Каррерас Пампа 18 тысяч отпечатков, оставленных сухопутными и морскими видами около 70 миллионов лет назад. Эта эпоха была последней перед массовым вымиранием, уничтожившим всех динозавров на планете.

Ученые идентифицировали 1321 цепочку следов, где насчитывалось в общей сложности 16 600 трехпалых отпечатков, 289 одиночных следов, а также 1378 следов плавающих существ. Все они принадлежали тероподам – группе, в которую входили хищные динозавры. Уникальные особенности окружающей среды помогли им сохраниться на очень долгий срок.

Участок Каррерас Пампа в доисторические времена был береговой линией мелководного пресного озера. Когда вода испарилась, на ее месте остались залежи мягкой, заболоченной и богатой карбонатами грязи. Такая поверхность была достаточно мягкой для образования следов и при этом достаточно плотной, чтобы сохранить следы до начала процесса окаменения.

Исследователи обнаружили отпечатки когтей, вмятины от хвостов и следы лап, оставленных динозаврами, переплывавшими водоем. Размеры отпечатков составляют от 10 до 30 см. Большинство из них принадлежали динозаврам среднего размера, чья высота соответствовала росту взрослого человека. Следы позволяют понять, как двигались и вели себя динозавры – редкое «окно» в исчезнувшую экосистему, сообщает PLOS One.

