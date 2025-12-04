Найден исчезнувший храм Зевса в Турции

Объект, известный по надписям с 1982 года, обнаружили в Лимире, близ Финике в провинции Анталья.

Учёные смогли привязать святилище к городской планировке и восстановить его роль в развитии территории от классической эпохи до поздней античности. Им удалось вскрыть восточный фасад храма — парадный вход в священное пространство. Исследователи обнаружили античные стены, формировавшие портик, а также архитектурные элементы на границах церемониального входа.

Лимира расположена примерно в девяти километрах к северо-востоку от современного Финике, у подножия горы Точак. Местные родники столетиями формировали своеобразную систему водных каналов. Благодаря этому город процветал и служил политическим центром Ликии при царе Перикле. Затем он стал епископским центром Византийской империи. Здесь сохранились многочисленные скальные гробницы, римские бани, колонная улица и монументальная гробница Гая Цезаря, внука императора Августа.