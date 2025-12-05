Одну деталь Windows обновили впервые за 30 лет

Инженеры корпорации Microsoft впервые за десятилетия обновили дизайн меню «Выполнить» в Windows. На это обратил внимание блогер X под ником phantomofearth.

Диалоговое окно «Выполнить» (Run) используют для быстрого доступа к настройкам системы и приложениям с помощью коротких команд. Это меню впервые появилось в Windows 95, но за 30 лет почти не менялось. Блогер заметил, что дизайн окна «Выполнить» изменили так, что он стал соответствовать современному интерфейсу Windows 11.

Журналисты издания Windows Central пояснили, что новое меню появилось в сборке 26534. По сравнению со старым диалоговым окном оно стало значительно больше, получило увеличенное поле ввода текста и список последних команд, отображаемый над ним. Однако для большинства пользователей новый дизайн не доступен. Скорее всего, обновленное меню покажут для всех пользователей в 2026 году.

«Обновление диалогового окна "Выполнить" с использованием современных визуальных эффектов дает надежду, что и другие устаревшие компоненты ОС будут обновлены таким же образом», — подытожил редактор издания Зак Боуден.

Ранее в Microsoft заявили, что 4 и 8 гигабайт оперативной памяти может не хватить для нормальной работы Windows 11. Оптимальным минимум в компании назвали 16 гигабайт памяти.