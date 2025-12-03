Apple выпустила загадочное обновление для внешнего аккумулятора iPhone Air

Компания Apple распространила второе за последние три месяца обновление прошивки для фирменного аксессуара MagSafe Battery, совместимого исключительно с флагманским iPhone Air. Новая версия 8B25 (отображаемая в интерфейсе настроек как 99.0) пришла на смену предыдущему релизу 8A351 (91.0), выпущенному вскоре после старта продаж аксессуара в сентябре 2025 года. Об этом сообщает издание MacRumors.

Как и в большинстве случаев с периферийными устройствами, компания не публикует подробный список изменений. Однако в MacRumors эксперты предполагают, что обновление направлено на оптимизацию алгоритмов управления зарядом, повышение энергоэффективности и устранение возможных ошибок взаимодействия между аксессуаром и смартфоном. Это может отразиться на скорости зарядки, точности индикации оставшегося заряда и тепловом режиме работы.

Процесс обновления происходит полностью в фоновом режиме. Для его активации пользователю достаточно подключить MagSafe Battery к iPhone Air или к компьютеру Mac. Система автоматически определит доступность новой прошивки и установит ее без каких-либо уведомлений или действий со стороны владельца.

Аксессуар MagSafe Battery, представляющий собой ультратонкий магнитный модуль, является уникальным решением для iPhone Air. Конструктивно он использует ту же ячейку батареи, что и установлена внутри самого смартфона. По заявлению Apple, аксессуар способен увеличить общее время автономной работы iPhone Air до 65%.