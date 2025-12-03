Стало известно, какие смартфоны и другую электронику россияне скупали в «черную пятницу»

В период распродаж «черной пятницы» ключевым трендом на российском рынке электроники стал ажиотажный спрос на смартфоны и умные гаджеты. Согласно отчету компании «М.Видео», копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru», в сегменте смартфонов безоговорочное лидерство захватили модели Samsung и Huawei.

Наибольшей популярностью пользовались различные конфигурации флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra, а также бюджетный Galaxy A17 LTE и новинка Huawei Pura 80. В категории планшетов доминировали устройства Huawei серии MatePad, особенно версии с памятью 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, а также модель MatePad SE 11 LTE.

Портативная акустика также показала высокий спрос, где лидировали умные колонки с голосовыми ассистентами. Флагманская «Яндекс Станция Макс» в бежевом и графитовом цветах, яркая «Яндекс Станция Лайт» и компактная SberBoom стали главными хитами продаж.

Рынок смарт-часов в период акции полностью принадлежал Huawei: покупатели активно выбирали модель Watch D2, а также устройства линеек GT 5, GT 5 Pro и GT 6.

Параллельно с электроникой рекордный рост спроса был отмечен в категориях спортивных аксессуаров, товаров для туризма и детских товаров.