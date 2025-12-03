Новая функция в Android позволит помечать срочные телефонные звонки

Компания Google начала тестирование в приложении Phone by Google («Вызовы») функции, которая позволит помечать исходящие звонки как срочные. Новая опция, названная Call Reason («Причина звонка»), призвана решить проблему игнорирования важных вызовов из-за отсутствия контекста. Об этом сообщает издание Android Authority.

Пользователи смогут активировать специальный переключатель перед звонком сохраненному контакту, и на экране входящего вызова у получателя будет отображаться пометка «Срочно». Даже если вызов пропущен, этот индикатор сохранится в истории звонков, сигнализируя о необходимости скорейшего ответа. Пока функция работает только для контактов из адресной книги, что ограничивает возможность злоупотреблений со стороны спамеров.

Call Reason – не единственное нововведение, которое разрабатывает Google. До этого в APK-файлах приложения «Вызовы» были обнаружены упоминания более расширенной системы Expressive Calling («Выразительный звонок»), включающей анимации и эмодзи, которые может видеть принимающий звонок пользователь.

Информация о сроках полноценного релиза функций Call Reason и Expressive Calling не раскрывается.