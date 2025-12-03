OnePlus 15 сравнили по камерам и автономности с Samsung, iPhone и Pixel

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus протестировали OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max, Samsung S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL и выбрали лучший из них.

На всех протестированных моделях смартфонов стоят стереодинамики. Однако по громкости OnePlus 15 похож на Pixel 10 Pro XL, а iPhone 17 Pro Max, хоть и немного тише, даёт более чистый звук. Самый слабые динамики оказались у Samsung S25 Ultra.

С точки зрения съёмки фото на основную камеру по освещённости лучше справляется Pixel, а по цветопередаче - iPhone. При этом в портретном режиме OnePlus демонстрирует лучшие результаты. Примеры снимков вы можете увидеть ниже.

В целом по камерам OnePlus 15, как и OnePlus 13, всё ещё не догнал конкурентов. Объективы у него неплохие, но в большинстве случаев при тех же условиях можно ожидать лучших результатов от iPhone или Galaxy.

По части производительности ситуация следующая. На OnePlus 15 стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5, на iPhone 17 Pro Max - А19 Pro, на Samsung S25 Ultra - Snapdragon 8 Elite for Galaxy, на Pixel 10 Pro XL - Tensor G5. Оперативной памяти у iPhone - 12 ГБ, у Pixel - 16 ГБ, у OnePlus и Samsung - 12/16 ГБ. При этом у 17 Pro Max доступно от 256 ГБ до 2 ТБ внутренней памяти, тогда как в остальных случаях - до 1 ТБ. Результаты тестирования процессоров вы можете увидеть ниже на скриншотах.

Ёмкость аккумулятора у OnePlus 15 составляет 7300 мАч, у iPhone - 4823/5088 мАч, у Samsung - 5000 мАч, у Pixel - 5200 мАч. Первый поддерживает проводную зарядку на 120 Вт, второй - неизвестно, третий и четвёртый - на 45 Вт. Что касается беспроводной зарядки, то у OnePlus она на 50 Вт, у Apple и Google - на 25 Вт, у Samsung - на 15 Вт.

Дольше остальных в ходе тестирования автономности продержался iPhone: он выдал 13 часов 39 минут работы экрана. За ним шёл OnePlus с 12 часами 37 минутами, далее Samsung с результатом 10 часов 22 минуты и Pixel, который выключился через 8 часов 45 минут.

Вывод

OnePlus 15 имеет довольно много недостатков по сравнению с предшественником. При этом он стал намного мощнее и у него больше памяти, чем раньше. Среднестатистическому пользователю функций этого смартфона будет более чем хватать. Главный же его минус - это проблема с перегревом, с которой столкнутся любители игр и те, кто работает с "тяжёлыми" приложениями.

При учёте скидок на другие устройства Samsung S25 Ultra можно назвать лучшим универсальным смартфоном из протестированных. У него отличные экран, камеры, производительность.

iPhone 17 Pro Max - отличный вариант для создателей контента. Однако из-за высокой цены он подойдёт не всем.

Pixel 10 Pro XL предлагает из всех вариантов лучшее программное обеспечение. Но его камеры по-прежнему ненадёжны.

При этом если для вас главное - производительность, то из протестированных смартфонов вам не подойдёт ни один.