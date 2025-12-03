Бактерии помогут построить дома на Марсе из пыли

Освоение Марса является стратегической задачей для будущего человечества. Однако создание поселений на Красной планете сталкивается с проблемами логистики и энергозатрат. Новое исследование предлагает использовать местные ресурсы, такие как марсианский реголит, для производства биоцемента, говорится в научном журнале Frontiers in Microbiology.

Реголит Марса содержит крайне мало оксида кальция, однако его можно получить из местных базальтовых пород. Технология биоцементации, известная также как микробиологически индуцированное осаждение карбоната кальция, использует бактерии для связывания частиц почвы, формируя прочный материал. Два перспективных метода основаны на уреолизе с применением бактерии Sporosarcina pasteurii и фотосинтезе цианобактерий Chroococcidiopsis.

Исследователи рассматривают возможность автоматизации процесса с помощью роботизированных систем. Эти системы будут смешивать реголит с бактериями и питательными растворами, создавая конструкции на поверхности Марса послойно. Такой подход позволит сформировать замкнутую систему жизнеобеспечения. В этой системе побочные продукты, такие как кислород и аммиак, могут быть использованы для дыхания и в качестве удобрений.

Этот метод обладает рядом преимуществ для применения на Марсе, включая стабильный температурный режим и доступность местных ресурсов. Однако остаются нерешенными вопросы, связанные с влиянием марсианской гравитации и радиации на микроорганизмы, а также с надежностью биореакторов.