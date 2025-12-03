Школам и вузам могут запретить покупать зарубежных роботов. Как пишет газета «Ведомости», о таких планах заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Не уточнив, когда может заработать такой запрет. Сейчас, по его словам, университеты и школы на программах по робототехнике используют в основном иностранные устройства.

Шпак отметил, что «если наполнить наши школы зоопарком из оборудования», то используемая робототехника будет несовместима между собой. Замминистра сравнил это с обучением студентов IT-специльностей на Windows или Intel. По его словам, «это безумие», поскольку после выхода из университета кадры, обученные на иностранном софте или оборудовании, уезжают за границу, где пользуются спросом, а не остаются работать в России.

В школах, вузах и образовательных кружках действительно часто используется импортное оборудование, рассказывает руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ Станислав Шепелев:

Станислав Шепелев, руководитель СКБ «Робототехника» МИЭТ

«Это в первую очередь готовые устройства, образовательные наборы. В то же время и большое количество различных предметов в рамках технических дисциплин построены на программировании микроконтроллеров. Здесь преобладают иностранные комплектующие, и это плохая тенденция, потому что в России существует большое количество отечественных разработок микроконтроллеров, которые разработаны в России. Они достаточно слабо освещаются в рамках учебного процесса. Есть годами создаваемая привязка под определенную образовательну платформу вполне определенных брендов. Это достаточно опасная ситуация, потому что со школы или института мы прививаем ряд определенных навыков, которые потом выпускники образовательных учреждений пытаются применять в рамках рабочего процесса. Здесь очень важно показать им не только иностранную, но и важно показать российскую продукцию для того, чтобы, во-первых, о ней знали, во-вторых, они могли ее применить сразу после выпуска из образовательного учреждения».

Можно ли заменить импортное оборудование отечественным? Говорит глава разработки продукта лаборатории робототехники Enjoy Robotics Илья Пахомов:

Илья Пахомов, глава разработки продукта лаборатории робототехники Enjoy Robotics

«Если говорить о начальном образовании в робототехнике, у нас до сих пор веруют в конструктор от Lego, все от них уже устали, но это настолько база, привычная вообще всем, что кружки продолжают их закупать, искать, даже старые, и использовать для знакомства с мобильной робототехникой и вообще в целом с робототехникой для детей. Тенденция такая, что все это заменяется не аналогами, а именно отечественными решениями. Заменить не проблема, у нас есть такие возможности, но время занимает, а сейчас уже некая гонка этого оборудования, разные компании хотят предложить свои собственные решения. Я точно знаю то, что сейчас в московских школах для таких проектов, как IT-классы, инженерные классы, завезли различных роботов отечественного производства, и они довольно интересные для изучения. Понятное дело, что по качеству, по первому впечатлению они далеки от того, какое впечатление производят китайские роботы, именно роботы-манипуляторы, но с образовательной точки зрения российские решения предлагают больше возможности понять, как устроен робот, тот же самый робот-манипулятор, потому что все перед глазами, все узлы, рычаги и прочее. Чаще всего российские конструкторы собираются самостоятельно, и это дарит интересный опыт изучения».

Как писал Forbes, в 2016 году международная федерация робототехники IFR оценивала объем российского рынка образовательных робототехнических наборов в 263 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году объем российского рынка только робототехнических конструкторов составил 14 млрд рублей, приводит газета «Ведомости» данные экспертов. При этом на школы пришлось 64% рынка, 21% — на детские сады, остальное — на заведения среднего профессионального образования и вузы.