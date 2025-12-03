Хакерство назвали подростковой «болезнью»

Подавляющее большинство подростков, начинающих заниматься киберпреступностью, отказываются от этой деятельности к 20 годам. Такой вывод содержится в официальном отчете Палаты представителей Нидерландов, посвященном социальным издержкам подростковой преступности.

Исследования, на которые ссылаются авторы доклада, показывают, что пик криминальной активности у молодых хакеров приходится примерно на 20-летний возраст, после чего ее уровень резко снижается. Лишь около 4% тех, кто начинает карьеру «черного» хакера в юности, сохраняют высокую вероятность продолжать заниматься киберпреступностью в более старшем возрасте. При этом мотивацией для них служит не столько финансовая выгода, сколько постоянный интерес к технологиям и желание совершенствовать свои навыки.

Общий социальный ущерб от подростковой преступности в Нидерландах оценивается в €10,3 млрд в год, причем наиболее затратными категориями являются имущественные преступления. Точная стоимость киберпреступлений, совершаемых подростками, отдельно не рассчитывалась из-за недостатка долгосрочных данных и быстро устаревающей статистики.