В МГУ создали реалистичную скульптуру древнеегипетской "мумии жреца"

Антропологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова создали скульптуру древнеегипетской "мумии жреца" из материалов, имитирующих мягкие ткани и кожу человека. Реалистичная модель позволяет визуализировать последние данные об экспонате, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© Пресс-служба МГУ

Комплексное исследование, проведенное в 2023-2025 годах, позволило выявить новые особенности техники мумификации, характеристик тканей и состава бальзамирующих веществ, одним из которых была смола сосны. Ученые установили возраст мумии - около 3080 лет. По предположениям исследователей, мужчина мог быть жрецом.

"Ученые создали гиперреалистичную скульптуру хранящейся в Музее антропологии МГУ "мумии жреца". Многоэтапная реконструкция включала в себя 3D-печать модели черепа в натуральную величину, а также воспроизведение из современных материалов жевательных мышц, мягких тканей лба, губ и ушных раковин. Авторы также провели послойную прокраску модели для создания реалистичного тона кожи. Финальная реконструкция выполнена на основе специальных силиконов, что обеспечивает визуальный эффект живого лица", - сказали ТАСС в пресс-службе вуза.

Древнеегипетская мумия дополнила коллекцию Музея антропологии МГУ благодаря профессору университета Александру Бабухину, который приобрел ее во время командировки в Луксор (Египет) в 1877 году. Он подарил экспонат основателю музея Дмитрию Анучину.

"Несмотря на широкие возможности цифровых технологий, в мировой музейной практике предпочтение нередко отдается индивидуализированным трехмерным гиперреалистическим реконструкциям, выполненным вручную из современных материалов. Такой подход позволяет создать цельный художественный и исторический образ. <…> Гиперреалистическая реконструкция прежде всего направлена на музеефикацию результатов научной работы антропологов и археологов", - отметила автор скульптуры, сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ, а также Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Анна Рассказова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследование выполнено в рамках Научно-образовательной школы МГУ "Сохранение мирового культурно-исторического наследия".