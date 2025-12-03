Кошки мяукают по-разному перед мужчинами и женщинами

Многие владельцы котов подтвердят, что их питомцы нередко бывают загадочными и хитрыми. Новое исследование также показало, что домашние кошки мяукают чаще, когда приветствуют именно мужчин, а не женщин.

В рамках нового исследования эксперты изучили под руководством Ясемин Салгирли Демирбаш из Университета Анкары 31 кошку и их главных хозяев в домашней обстановке. Владельцы питомцев должны были использовать камеру, закреплённую на груди, чтобы снять первые несколько минут после возвращения домой, ведя себя максимально естественно. Далее специалисты проанализировали только первые 100 секунд каждой записи.

© Ferra.ru

Было обнаружено, что кошки чаще издавали звуки (мяуканье, мурлыканье, "щебетание"), когда встречали после возвращения домой мужчин, а не женщин. Эта частота была одинаковой вне зависимости от возраста, породы, пола и даже размера семьи. В среднем коты издавали 4,3 мяуканья в первые 100 секунд приветствия мужчин, а для женщин этот показатель составлял всего 1,8.

Учёные предлагают убедительное объяснение этому. По их словам, мужчины обычно меньше разговаривают со своими кошками и менее внимательны по отношению к ним. Именно поэтому питомцы корректируют своё поведение.