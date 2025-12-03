В России анонсировали масштабное сотрудничество с Индией в сфере космоса

В «Роскосмосе» объявили о значительном расширении сотрудничества между Россией и Индией в космической сфере, передают «Известия».

Как отмечается, соответствующее заявление сделал Дмитрий Баканов, генеральный директор компании. Он выразил уверенность в том, что корпорация в ближайшие дни сможет порадовать граждан важными новостями, связанными с сотрудничеством сторон. Баканов подчеркнул, что пока не готов раскрывать все детали.

Сотрудничество будет охватывать такие направления, как двигателестроение, пилотируемая космонавтика, создание национальных орбитальных станций, подготовка кадров и производство ракетного топлива. Юридически значимые шаги будут предприняты уже в пятницу, сообщил собеседник издания.

Ранее глава компании заявил, что главной целью ракетно-космической отрасли является передача технологий. По его мнению, сократить время между разработкой и внедрением инноваций могут помочь частные компании.

Баканов привел в пример запуск в 2025 году с космодрома «Восточный» группы из девяти малых спутников, разработанных компанией «Геоскан», которая является частью экосистемы «Иннопрактики».