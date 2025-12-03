Маск назвал три принципа, без которых ИИ грозит хаос

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подчеркнул, что искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу, если не учитывать три ключевых принципа его безопасного развития: стремление к истине, красоте и любопытству. Как отметил он, игнорирование этих основополагающих аспектов может привести к тому, что ИИ начнет генерировать опасные выводы, утрачивая связь с реальностью, передает CNBC.

Маск предупреждает о рисках, связанных с передовыми технологиями, если они не опираются на объективную реальность. Он отмечает, что искусственный интеллект, обучаясь на данных из интернета, может усваивать недостоверную информацию, что негативно сказывается на его способности к логическим рассуждениям.

Он привел в пример ситуацию с «галлюцинациями» искусственного интеллекта, который выдает ложные ответы. Так произошло с Apple Intelligence, которая распространила ложное уведомление о победе Люка Литтлера в PDC.

Маск отметил значимость эстетического восприятия и понимания мира, утверждая, что искусственный интеллект должен быть заинтересован в природе реальности и будущем человечества, а не служить средством его уничтожения.

Ранее американский предприниматель заявил, что, когда искусственный интеллект станет самосозерцающим и мыслящим, мир, вероятно, превратится в симуляцию, а люди в ней будут второстепенными персонажами.