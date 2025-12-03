В Финляндии сауны стали работать на тепле от дата-центров

В Финляндии тепло, выделяемое крупными дата-центрами, начали использовать для обогрева зданий и работы саун. Для охлаждения серверов традиционно используется вода, теперь она не остывает напрасно, а отправляется по трубам в жилые дома, школы, детские сады, бизнес-центры. А остыв, возвращается в дата-центры, чтобы повторить цикл.

В Хельсинки этим занимаются сразу несколько энергокомпаний, например муниципальная Helen и государственная Fortum. Инновационный подход оказался настолько удачным, что в финской столице уже несколько раз снижали тарифы на тепло, уменьшилась нагрузка на электростанции, сократились выбросы углекислого газа. Систему уже называли образцом энергоэффективности. Аналогичным образом поступает энергетическая компания Hamina Energy, работающая в местечке Хамина. Она заключила соглашение с дата-центрами Google, расположенными в городе. Местные жители фактически перестали платить за тепло, компенсируя лишь расходы на электроэнергию, необходимую для работы системы (горячую воду нужно не только доставить к месту назначения, но и дополнительно нагреть до нужной температуры). Как ранее сообщала телекомпания Yle, в перспективе отходящее тепло от серверов сможет обеспечить до 75% потребностей Хамины в отоплении. Пока же в городе для обогрева домов в основном используются дерево и газ.

Успешному примеру готовы последовать и другие финские города, где расположены дата-центры. Соответствующие инициативы рассматривают власти Каяани, Лахти, Коуволы, Лаппеэнранты.

Интересно, что тепло от серверов идет в том числе на обогрев саун, которые крайне популярны в Финляндии. В стране их около трех миллионов.