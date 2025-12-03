Смартфоны россиян заражают вирусом под видом TikTok 18+ и YouTube 18+

Россиянам угрожает новая масштабная волна атак на Android-смартфоны. Злоумышленники активно используют ограниченный доступ к популярным видеоплатформам, создавая сеть поддельных сайтов для распространения вредоносных программ под видом «расширенных» и «18+» версий TikTok и YouTube. Об этом «Газете.Ru» стало известно из отчета компании F6, копия которого имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Мошеннические ресурсы, зарегистрированные в доменных зонах .ru, .top, .pro, .com и других, активно индексируются российскими поисковыми системами. Они предлагают пользователям APK-файлы с названиями «YouTube Max», «TikTok 18+», «YouTube Ultra», обещая доступ к заблокированному контенту, просмотр без рекламы и фоновый режим. Вместо этого на устройство устанавливается троян, который получает опасный набор разрешений: доступ к сообщениям, контактам, истории звонков, возможность запуска в автозагрузке и отображения своих окон поверх других приложений.

Эксперт департамента защиты от цифровых рисков F6 Александр Сапов отметил, что всплеск активности был зафиксирован осенью 2025 года, после начала учебного сезона.

«С начала октября мы обнаружили и заблокировали более 30 доменов, используемых для этой схемы. Однако угроза не исчезла — злоумышленники могут быстро развернуть новые ресурсы», — пояснил он.

Помимо фейковых видеосервисов, аналогичным образом распространяются вредоносные программы, маскирующиеся под навигаторы, карты постов ДПС и приложения для оплаты штрафов. Полученный троян позволяет хакерам не только красть личные и банковские данные, но и удаленно управлять устройством, совершать действия от имени пользователя и скрытно мониторить его активность.