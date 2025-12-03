В России Долина заняла первое место по количеству запросов в Google

Российская певица Лариса Долина заняла первую строчку в рейтинге популярных поисковых запросов сайта Google на фоне нашумевшего дела о квартирном мошенничестве. Это следует из данных сервиса компании Google Trends.

За последнюю неделю имя певицы в поисковую строку пользователи из России вбивали более 200 тыс. раз, что соответствует недельному росту минимум на 600%. Рост поисковой активности начался в конце прошлой недели после того, как 28 ноября Балашихинский городской суд Московской области вынес решение по квартирному делу. Пик пришелся на 30 ноября, тогда сервис оценивал популярность запроса на 100 баллов - это в метрике компании наивысший уровень популярности запроса.

Пользователи вбивали запросы "Долина", "эффект Долиной", "Долина квартира", "дело Долиной" и другие, большинство из которых прямо связаны с делом о квартирном мошенничестве. Также статистика Google Trends показывает, что поисковый запрос "Лариса Долина" в последние дни оказался на максимальном уровне по популярности с 2004 года, когда сервис начал отслеживать такие данные.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой. В СМИ подобные случаи получили название "бабушкина схема", потому что нередко такие сделки проводили с участием пожилых людей. В Госдуму уже внесли законопроект, призванный урегулировать проблему.