Названа распространенная ошибка владельцев смартфонов

Авторы портала BGR назвали распространенную привычку класть смартфон экраном вверх вредной. Материал доступен на сайте медиа.

© Lenta.ru

Журналисты издания отметили, что многие владельцы смартфонов привыкли класть свои устройства экраном вверх, когда они ими не пользуются. Специалисты назвали такое размещение девайса ошибочным и объяснили, почему телефон предпочтительнее класть экраном вниз.

В материале говорится, что расположенный на горизонтальной поверхности экраном вниз телефон лучше защищен от повреждений: «Если что-то упадет сверху, пока устройство лежит на экране, дисплей будет в порядке». Также при таком размещении основная камера устройства не соприкасается с поверхностью и меньше царапается.

«Расположение телефона вниз также дает небольшой бонус — экономию заряда батареи», — отметили журналисты.

Они пояснили, что многие смартфоны с закрытым поверхностью стола или чем-то другим экраном не отображают входящие уведомления и прочую информацию.

«Вероятность того, что с вашим устройством что-то случится, пока оно спокойно лежит, довольно мала, однако это не значит, что вам не следует проявлять бдительность в вопросах его защиты», — подытожили авторы BGR.

