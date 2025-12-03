Finalmouse выпустила клавиатуру с 2K-экраном под клавишами

Компания Finalmouse объявила о начале продаж механической клавиатуры Centerpiece Pro, ключевой особенностью которой стал встроенный под клавишами дисплей высокого разрешения. Устройство построено на фирменной технологии Hall-Effect KeySwitch, обеспечивающей повышенную точность, долговечность и поддержку аналогового отклика.

Производитель отмечает, что регулировка точки срабатывания с шагом 0,1 мм позволяет индивидуально настроить поведение каждой клавиши, обеспечивая адаптивный ввод, а технологии Rapid Trigger и SOCD ориентированы на профессиональных игроков и пользователей, требующих минимальной задержки.

Подклавишный 2K-дисплей работает на базе отдельного графического процессора и поддерживает интерактивные скины на Unreal Engine, видео и статические изображения. Через приложение Freethinker Portal пользователи могут загружать темы, настраивать оверлеи, эффекты в реальном времени и расширять функциональность с помощью плагинов.

Centerpiece оснащена опросной частотой 8 кГц и ходом клавиш 4 мм. Модель формата 65% имеет габариты 368х136х17 мм при весе 1,7 кг. Клавиатура помимо интегрированного GPU Mali-G52 также оснащается чипом ARM-Cortex и 32 ГБ встроенной памяти. Подключение осуществляется по USB-C.

Впервые продукт был представлен в 2022 году. Тогда производитель рассматривал вариант гравированного алюминиевого корпуса, однако в финальной версии от него отказался. Розничная стоимость клавиатуры составляет $350 (около 27,1 тыс. руб.).