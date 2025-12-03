В пустынях Аравии найдены сотни артефактов древних людей

Археологи нашли сотни артефактов древних людей у пещер в пустынях Аравии
Ныне засушливые пустыни на северо-востоке Саудовской Аравии когда-то были достаточно влажными для процветания многочисленных популяций животных, а теперь найдены доказательства, что там жили и древние гоминины.
Статья о находках вышла в журнале PLOS One.
«Эта статья впервые описывает археологическую картину внутреннего северо-востока Аравии — огромного региона, который до сих пор практически не изучался», — подчеркивает геохимик Моника Марковска из Нортумбрийского университета в Англии.
Исследование сосредоточено на малоизученной части Аравийского полуострова между Катаром и Кувейтом. Свидетельств доисторического присутствия человека в этом районе до сих пор не находили, хотя ученым известно, что когда-то здесь выпадало достаточно дождей, чтобы поддерживать богатую экосистему.
«Гоминины присутствовали в Аравии как минимум последние 500 000 лет — вероятно, несколькими волнами заселения», — говорит археолог Хью Гроукатт из Мальтийского университета, руководивший исследованием.
Чтобы лучше узнать, кто в древности населял регион, Гроукатт и его коллеги исследовали древние реки и пещеры, расположенные рядом с месторождениями кремня — твердой и плотной породы, которую доисторические люди использовали для изготовления орудий.
«Пещеры часто служат важными источниками археологических, палеонтологических и климатических данных», — объясняет ученый.
Всего они обследовали 79 пещер и их окрестностей. В нескольких из них были обнаружены следы пребывания древних людей и животных. На одном из участков нашли более 400 каменных инструментов среднего палеолита. Внутри пещер также были найдены останки древних рептилий, летучих мышей, птиц, верблюдов, газелей, гиен и волков.
Анализируя технику изготовления каменных орудий, исследователи установили, что гоминины жили рядом с этими пещерами в период 100 000 – 10 000 лет назад.
«Хотя сегодня [Аравия] служит барьером для перемещения видов, в прошлом климатически благоприятные периоды могли создавать более подходящие условия для заселения и миграции. Исключительная сохранность тысяч костей в этих пещерах дает редкую возможность заглянуть в прошлые экосистемы», — довольна Марковска. «Эта работа — еще один шаг к пониманию пещер и рек, их содержимого и того, что они рассказывают нам о жизни в динамичных экосистемах Аравии», — добавил профессор Майкл Петралья из Университета Гриффита в Австралии, который много лет занимается археологией Аравии.