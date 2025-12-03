В пустынях Аравии найдены сотни артефактов древних людей

Ныне засушливые пустыни на северо-востоке Саудовской Аравии когда-то были достаточно влажными для процветания многочисленных популяций животных, а теперь найдены доказательства, что там жили и древние гоминины.

Статья о находках вышла в журнале PLOS One.

«Эта статья впервые описывает археологическую картину внутреннего северо-востока Аравии — огромного региона, который до сих пор практически не изучался», — подчеркивает геохимик Моника Марковска из Нортумбрийского университета в Англии.

Исследование сосредоточено на малоизученной части Аравийского полуострова между Катаром и Кувейтом. Свидетельств доисторического присутствия человека в этом районе до сих пор не находили, хотя ученым известно, что когда-то здесь выпадало достаточно дождей, чтобы поддерживать богатую экосистему.

«Гоминины присутствовали в Аравии как минимум последние 500 000 лет — вероятно, несколькими волнами заселения», — говорит археолог Хью Гроукатт из Мальтийского университета, руководивший исследованием.

Чтобы лучше узнать, кто в древности населял регион, Гроукатт и его коллеги исследовали древние реки и пещеры, расположенные рядом с месторождениями кремня — твердой и плотной породы, которую доисторические люди использовали для изготовления орудий.

«Пещеры часто служат важными источниками археологических, палеонтологических и климатических данных», — объясняет ученый.

Всего они обследовали 79 пещер и их окрестностей. В нескольких из них были обнаружены следы пребывания древних людей и животных. На одном из участков нашли более 400 каменных инструментов среднего палеолита. Внутри пещер также были найдены останки древних рептилий, летучих мышей, птиц, верблюдов, газелей, гиен и волков.

Анализируя технику изготовления каменных орудий, исследователи установили, что гоминины жили рядом с этими пещерами в период 100 000 – 10 000 лет назад.