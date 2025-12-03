Китайские спутники могли провести секретную дозаправку на орбите

По данным SpaceNews, два китайских экспериментальных спутника, «Шицзянь-21» и «Шицзянь-25», недавно разошлись на геосинхронной орбите после нескольких месяцев совместной работы.

Предполагается, что аппараты испытали технологию дозаправки на орбите — ключевой элемент будущих космических миссий к Луне и за ее пределы.

Зачем нужна дозаправка в космосе

Дозаправка на орбите позволяет продлевать срок службы спутников и снижает потребность в дополнительных запусках. Аналогично тому, как заправка автомобиля позволяет преодолеть большие расстояния без полной замены транспорта, дозаправка в космосе помогает кораблям достигать дальних целей. Эта технология востребована не только для исследования космоса, но и в военной сфере: спутники-шпионы смогут оставаться активными дольше, а устаревшие аппараты можно будет использовать повторно.

Эксперты отмечают, что SpaceX рассматривает подобные операции в рамках программы Starship, планируя доставку тяжелых грузов и экипажей на Луну и Марс.

Как проходили испытания

Стыковка «Шицзяня-21» и «Шицзяня-25» произошла примерно в конце июня. Перед этим аппараты неоднократно сближались, выполняя точные маневры на орбите. По данным независимых наблюдателей, включая компании COMSPOC из США и швейцарскую S2a, спутники успешно состыковались и через некоторое время разделились, не повредив друг друга.

После стыковки они изменили наклонение орбиты, корректируя положение относительно экватора Земли. Разделение произошло на высоте 35 786 километров, вблизи геостационарного пояса. Это может означать, что Китай впервые успешно продемонстрировал дозаправку на такой орбите, хотя официального подтверждения от космического ведомства КНР пока нет.

Ранее «Шицзянь-21» уже показывал сложные операции

Запущенный в октябре 2021 года, «Шицзянь-21» ранее продемонстрировал возможность буксировки выведенного из эксплуатации навигационного спутника «Бэйдоу-2 G2» на орбиту захоронения. Эта операция стала подготовкой к испытанию дозаправки с «Шицзянь-25».

Перед запуском нового спутника Шанхайская академия космических технологий заявляла, что его главная задача — проверить технологии заправки на геостационарной орбите и продлить активную миссию аппаратов. Слежение за ними показывает, что маневр прошел успешно: спутники прошли все операции по стыковке и разделению.

Почему это важно для мира и космоса

«Шицзянь-21» и «Шицзянь-25» могут стать прорывом для освоения дальнего космоса», — отметил источник SpaceNews. Технология дозаправки важна для запуска крупных миссий, когда кораблям требуется дополнительное топливо для дальних полетов.

В то же время операция вызывает обеспокоенность США. Геостационарная орбита активно используется для спутников связи и систем раннего предупреждения. Во время маневров рядом с китайскими аппаратами находились два американских наблюдательных спутника, USA-270 и USA-271, фиксируя каждое движение.

По мнению экспертов, успешная дозаправка может дать Китаю стратегическое преимущество, аналогичное обладанию топливной станцией в космосе. Она открывает возможности для продления жизни спутников и повторного использования оборудования, что ранее считалось фантастикой.

Подтверждения официальных данных от Китая нет, но дальнейшее наблюдение позволит определить, насколько успешно прошло испытание. Успех «Шицзяня-25» и его взаимодействие с «Шицзянь-21» создают новую перспективу для освоения Луны, Марса и других дальних объектов.