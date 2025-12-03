Представлена раскладушка Nubia Flip 3

В начале этого года ZTE представила смартфон-раскладушку Nubia Flip 2. Теперь компания выпустила его преемника – Nubia Flip 3.

© MobiDevices

Новинка также выполнена в форм-факторе «раскладушки», а ключевым обновлением стал переработанный дизайн: основной экран увеличился и занял почти всё пространство верхней половины корпуса, а объективы камер переместились вправо и теперь размещены в отдельных отверстиях.

Особенности

Nubia Flip 3 оснащён 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2790×1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также вспомогательным 4-дюймовым экраном с разрешением 1200×1092 пикселей и соотношением сторон 9,9:9.

Также стоит отметить прочный металлический корпус, рассчитанный на 300 000 циклов складывания. За производительность отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400X в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получил двойную основную камеру:

50 Мп главный модуль;

12 Мп широкоугольный объектив.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Ёмкость аккумулятора – 4610 мАч. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 6, GPS, NFC, предусмотрен дактилоскопический сканер на боковой грани и защита от пыли и воды по стандарту IP54.

Размеры:

в открытом виде – 170×76×7,5 мм;

в закрытом виде – 87×76×15,9 мм.

Вес – 187 грамм.

Сроки выхода и цена

Старт продаж Nubia Flip 3 запланирован на январь будущего года. Информация о цене пока не раскрыта. Для ориентира: стоимость предыдущего поколения на старте составляла 64 080 йен ($410).