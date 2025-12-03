В Японии готовят последний спутник QZSS для собственного аналога GPS

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) объявило, что 1 февраля 2026 года состоится запуск новейшего спутника Michibiki, являющегося компонентом региональной сети определения местоположения квазизенитной спутниковой системы (QZSS) — аналог GPS.

Уже готовый спутник для этой группировки будет запущен 7 декабря 2025 года. JAXA называет кульминацией разработки орбитальной группировки, состоящей из семи спутников. Это позволит Японии добиться полной автономии в работе системы QZSS, не полагаясь на иностранную спутниковую инфраструктуру.

Система QZSS, в просторечии называемая «японским GPS», разработана для повышения точности определения местоположения мобильных устройств и других электронных приборов. Кроме того, система служит механизмом быстрого оповещения о землетрясениях и других стихийных бедствиях в регионах с ограниченным радиопокрытием. Система QZSS обеспечивает точность определения местоположения на поверхности Земли с разрешением в несколько сантиметров, что значительно превосходит GPS, погрешность которой составляет несколько метров.