Apple призвала пользователей обновиться до iOS 26

Компания Apple начала активно стимулировать переход пользователей iPhone с iOS 18 на новейшую iOS 26, изменив интерфейс раздела обновлений в настройках. Теперь владельцы устройств, еще не обновивших операционную систему, видят iOS 26.1 в качестве рекомендуемого апдейта, тогда как опция остаться на iOS 18 перемещена в нижнюю часть экрана. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Apple

Этот шаг не является принудительным, но явно направлен на увеличение числа установок iOS 26. Apple сохраняет возможность оставаться на предыдущей версии iOS, как это было с момента выхода iOS 15, однако такая опция носит временный характер. Пользователи iOS 18 по-прежнему получают обновления безопасности, но в ближайшие месяцы компания может полностью прекратить их поддержку для совместимых устройств, оставив iOS 26 единственным доступным вариантом.

Основной причиной нежелания пользователей обновляться может быть масштабный редизайн интерфейса Liquid Glass, который внес значительные изменения во внешний вид системы, считают в MacRumors.

Apple пока не раскрывает официальной статистики по внедрению iOS 26, эти данные традиционно публикуются через несколько месяцев после релиза.