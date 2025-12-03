Названы самые популярные складные смартфоны

Устройства Samsung лидировали на рынке складных смартфонов в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщается в отчете компании Counterpoint Research (CR).

В предпоследнем квартале 2025-го мировые поставки складных смартфонов выросли на 14 процентов в годовом исчислении. Скорее всего, 2025 год завершится ростом на 15-16 процентов для этого сегмента рынка. Доля складных устройства в общем объеме поставок смартфонов достигла рекордного показателя 2,5 процента.

Специалисты CR назвали самые популярные бренды и модели складных девайсов. В третьем квартале лидировала Samsung, которая получила долю 64 процента. Ниже расположились Huawei и Motorola, получив по 15 и 7 процентов соответственно. Самыми продаваемыми моделями оказались Samsung Galaxy Z Fold 7, Huawei Mate Xs и Motorola Razr 60.

Аналитики CR заявили, что ожидают нового прорыва в 2026 году, потому что рынок вступит в фазу «более выраженного расширения». Также в этом году свой первый складной аппарат должна представить Apple.

«Сдвиг в конкурентной борьбе побуждает ускорить эксперименты с различными форм-факторами и подготовиться к следующей волне внедрения складных устройств», — отметили авторы отчета.

В начале декабря корпорация Samsung официально представила свой первый смартфон, складывающийся втрое. Стоимость Galaxy Z TriFold составила 3,59 миллионов вон, или около 188 тысяч рублей.